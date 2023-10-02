Американське видання Politico заявило, що отримало конфіденційну версію довгострокового плану США щодо підтримки України, і, виходячи з цієї версії, чиновники адміністрації президента США Джо Байдена "набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж публічно визнають".

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Журналісти зазначили, що у "делікатній, але несекретній" версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, які Вашингтон робить, щоб допомогти Україні викорінити корупцію та реформувати низку українських секторів. У цьому плані наголошується, що корупція може призвести до того, що Захід відмовиться від допомоги Україні у протистоянні агресії РФ, і що Київ не може відкладати боротьбу з корупцією.

У конфіденційній версії документа, як зазначають журналісти, є застереження, що корупція серед чиновників "може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу".

За даними ЗМІ, конфіденційна версія документа приблизно втричі довша за публічну і містить набагато більше подробиць про цілі США в Україні: від приватизації банків до допомоги більшій кількості шкіл у викладанні англійської мови та заохочення ЗСУ до прийняття протоколів НАТО. Багато цілей спрямовані на боротьбу з корупцією, пишуть журналісти.

"Адміністрація [Байдена] хоче чинити тиск на Україну, щоб вона припинила хабарництво, не в останню чергу тому, що на кону стоять долари США. Але якщо надто голосно говорити про це питання, це може надати сміливості противникам американської допомоги Україні, багато з яких є законодавцями-республіканцями, які намагаються заблокувати таку допомогу. Будь-яке відчуття ослаблення американської підтримки Києва також може змусити більше європейських країн двічі подумати про свою роль", – пише видання.

В отриманому ЗМІ документі йдеться, що виконання американських цілей щодо України включає виконання обіцянок США надати обладнання та навчання, щоб допомогти ЗСУ відбивати атаки Кремля.

У конфіденційній версії також описуються такі цілі США як допомога у реформуванні елементів апарату нацбезпеки України, щоб забезпечити "децентралізований підхід до виконання завдань" та зменшити "можливості для корупції".

Також конфіденційна частина закликає фінансову систему України "збільшити кредитування для стимулювання розширення бізнесу" та знизити роль держави у банківському секторі.

Однією з очікуваних реформ, перерахованих у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України "сформує професійний корпус молодшого офіцерського та сержантського складу, що відповідає стандартній доктрині та принципам НАТО".

Навіть формат та зміст українських оборонних документів мають "відображати термінологію НАТО", йдеться у конфіденційному розділі стратегії.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створюючи "вітчизняну оборонну промисловість, здатну підтримувати основні потреби", а також середовище, яке стимулює стартапи в галузі оборонних інформаційних технологій, йдеться в одному з конфіденційних розділів.

Американський чиновник, знайомий із політикою щодо України, сказав, що "коли справа доходить до українців, за лаштунками відбуваються чесні розмови" про проблему корупції.

Ще один американський чиновник, знайомий із дискусіями, підтвердив журналістам повідомлення, що адміністрація Байдена веде переговори з українськими лідерами щодо потенційних умов для майбутньої економічної допомоги. Йдеться про реформи для боротьби з корупцією та про "перетворення України на привабливіше місце для приватних інвестицій".

Такі умови не розглядаються для військової допомоги, сказав чиновник.

26 вересня Посольство США в Україні заявило, що Вашингтон передав Києву список "пріоритетних реформ".

Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі "немає нічого нового" і він є "summary" (коротким змістом).

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