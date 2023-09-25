УП: У Байдена назвали перелік реформ для продовження допомоги Україні – документ

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Українська правда з посиланням на власні джерела пише, що заступник радника адміністрації президента США з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна здійснити Україна для продовження надання їй допомоги. УП пише про військову допомогу, проте ця інституція займається фінансовою допомогою.

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Також цей лист було відправлено прем’єр-міністру Денису Шмигалю та Офісу президента, стверджує УП.

У документі, який публікує видання, прописані реформи за пріоритетністю їхнього впровадження: до 3 місяців, пів року, року та 18 місяців.

Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі, опублікованому УП, "не має нічого нового", і він є "summary" (коротким змістом).

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував на 26 вересня чергове засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

Ця платформа покликана для фінансової стійкості та відбудови України.

Зокрема, прем'єр заявив, що необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ.

Ймовірно, опублікований УП документ і є цією картою реформ.

"Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС", – сказав тоді Шмигаль.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що документ — це не тільки позиція США до України.

Він зауважив, що в Координаційну платформу донорів входить Євросоюз, країни G7 та головні міжнародні фінансові організації (МВФ, Світовий банк, ЄІБ, ЄБРР, IFC).

"І зараз, наступним логічним кроком буде синхронізація всіх вимог в меморандумах та умовах фінансування. І в тих $42+ млрд зовнішнього фінансування всі ці донори мають мʼяко говорячи вирішальний вплив… ну як вирішальний. 99%. Ось що означає принцип: "гроші в обмін на реформи", – написав Железняк.

Ось всі сторінки документа:

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