Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подолання корупції у судах: що пропонують

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про прискорення судової реформи та подолання корупції в судах. Відповідний документ він підписав 30 червня, рішення РНБО було ухвалене 23 червня, йдеться в повідомленні на сайті голови держави.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У рішенні РНБО вказується, що необхідність проведення судової реформи продиктована зокрема прагненням України до євроінтеграції.

Судова реформа є однією із семи базових вимог Єврокомісії "для подальшого просування за напрямами європейської та євроатлантичної інтеграції України".

Таким чином у РНБО вирішили звернутись до Верховної Ради, щоб внести зміни до Кримінального кодексу, аби:

— посилити відповідальність за корупцію в судах (за хабарі суддів відправляти до вʼязниці на термін від 10 до 15 років);

— посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування;

— перевірити всіх суддів Верховного Суду на предмет дисциплінарних проступків і перевірити законність походження їхнього майна (якщо в якомусь суді суддя отримав підозру в хабарі, то Вища рада правосуддя має перевірити всіх суддів цього суду);

— періодично перевіряти суддів на поліграфі (це має бути умовою під час добору кандидатів на посаду судді).

5 травня 2023 року у САП та НАБУ заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, сума хабаря становила $2,7 млн, а один з фігурантів справи – голова Верховного Суду Князєв.

у правоохоронних органах, сума хабаря становила $2,7 млн, а один з фігурантів справи – голова Верховного Суду Князєв. 26 травня Верховний Суд обрав нового голову. Ним став очільник Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Читайте також: Княжа зграя. НАБУ підозрює голову Верховного Суду у рішенні на користь Жеваго: що відомо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.