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Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах: что предлагают

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 09:52
Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах: что предлагают - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об ускорении судебной реформы и преодолении коррупции в судах. Соответствующий документ он подписал 30 июня, решение СНБО было принято 23 июня, говорится в сообщении главы государства.

В решении СНБО указывается, что необходимость проведения судебной реформы продиктована, в частности, стремлением Украины к евроинтеграции.

Судебная реформа – одно из семи базовых требований Еврокомиссии "для дальнейшего продвижения по направлениям европейской и евроатлантической интеграции Украины".

Таким образом, в СНБО решили обратиться в Верховную Раду, чтобы внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы:

— усилить ответственность за коррупцию в судах (за взятки судей отправлять в тюрьму на срок от 10 до 15 лет);

— усилить роль института суда присяжных и расширить случаи его применения;

— проверить всех судей Верховного Суда на предмет дисциплинарных проступков и проверить законность происхождения их имущества (если в каком суде судья получил подозрение во взятке, то Высший совет правосудия должен проверить всех судей этого суда);

— периодически проверять судей на полиграфе (это должно быть условием при отборе кандидатов на должность судьи).

  • 5 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.
  • 26 мая Верховный Суд избрал нового председателя. Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

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Милана Головань
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