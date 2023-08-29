Велика сімка нагадала депутатам про реформи

Посли G7 зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, обговоривши найважливіші напрямки українських реформ. Про це дипломати повідомили у Twitter.

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Як зазначають посли, йшлося про антикорупційну та судову реформи, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР.

"Ми також підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, нового визначення політично значущих осіб", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Стефанчук подякував послам за всебічну допомогу їхніх країн і рекомендації.

"Наголосив також, що успішний процес реформ визначатиме майбутнє України як європейської держави, члена ЄС і НАТО", – додав спікер Ради.

1 липня 2023 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи та подолання корупції в судах.

17 серпня глава держави підписав закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору суддів Конституційного суду, потрібний для переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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