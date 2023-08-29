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Большая семерка напомнила депутатам о реформах

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 11:51
Большая семерка напомнила депутатам о реформах - Фото
Руслан Стефанчук с послами G7 (Фото: Twitter)

Послы G7 встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, обсудив важнейшие направления украинских реформ. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

Как отмечают послы, речь шла об антикоррупционной и судебной реформах, укреплении антикоррупционных учреждений, таких как САП и НАБУ, и улучшении корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР.

"Мы также подтвердили важность своевременного обновления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых лиц", – говорится в сообщении.

В свою очередь Стефанчук поблагодарил послов за всестороннюю помощь их стран и рекомендации.

"Подчеркнул также, что успешный процесс реформ будет определять будущее Украины как европейского государства, члена ЕС и НАТО", – добавил спикер Рады.

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Милана Головань
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