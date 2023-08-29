Большая семерка напомнила депутатам о реформах

Послы G7 встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, обсудив важнейшие направления украинских реформ. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

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Как отмечают послы, речь шла об антикоррупционной и судебной реформах, укреплении антикоррупционных учреждений, таких как САП и НАБУ, и улучшении корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР.

"Мы также подтвердили важность своевременного обновления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых лиц", – говорится в сообщении.

В свою очередь Стефанчук поблагодарил послов за всестороннюю помощь их стран и рекомендации.

"Подчеркнул также, что успешный процесс реформ будет определять будущее Украины как европейского государства, члена ЕС и НАТО", – добавил спикер Рады.

1 июля 2023 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО об ускорении судебной реформы и преодолении коррупции в судах.

17 августа глава государства подписал закон об уточнении положений о конкурсном отборе судей Конституционного суда, необходимый для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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