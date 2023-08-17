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Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ, нужный для переговоров о вступлении в ЕС

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17.08.2023, 23:37
Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ, нужный для переговоров о вступлении в ЕС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об уточнении положений конкурсного отбора судей Конституционного суда, необходимый для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Речь идет о законопроекте №9322, поддержанном Верховной Радой во втором чтении 27 июля.

В этом законе есть норма, усиливающая роль международных представителей в процессе отбора судей. В случае, если из-за равного количества голосов "за" и "против" совещательная группа экспертов не сможет принять решение, будет проводиться повторное голосование. А если будет равное количество "за" и "против" во время повторного голосования, то голоса трех членов совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями, будут решающими.

Зеленский назвал этот документ "одним из ключевых законов, которые необходимы Украине для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении".

"Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", – заявил президент.

  • Реформа КСУ – один из семи евроинтеграционных шагов, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС.
  • 13 декабря 2022 года Рада приняла закон о КСУ, в котором КГЭ состоит из шести членов: троих по квоте власти, троих – по квоте международных партнеров. Это создает риск для независимости КСУ, заявляли правозащитники.
  • 19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в КГЭ седьмого эксперта по международной квоте. Однако президент Зеленский подписал закон, где экспертов в КГЭ – шесть.
  • В Еврокомиссии говорили, что дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения "патовой ситуации" в принятии решений. Однако у значительной части нардепов были опасения, что седьмой член группы от международников будет означать "чрезмерное вмешательство", поэтому в ОП предложили свою версию.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийзаконксуевроинтеграциявступление в ЕСреформа
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