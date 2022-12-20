Риск политизации и тупика. Венецианская комиссия обновила вывод по закону о КСУ

Венецианская комиссия обновила вывод по закону о реформе Конституционного суда Украины, который приняла Верховная Рада 13 декабря, но пока не подписал президент Владимир Зеленский. Закон требует изменений. Об этом сообщает сайт Венецианской комиссии и Центр противодействия коррупции (ЦПК).

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В обновленном выводе Венецианской комиссии по законопроекту №7662 о реформе КСУ уточнены важные моменты, которые не учли депутаты Верховной Рады при работе над документом.

В новом заключении Венецианская комиссия отметила два важных момента:

1) В Совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена независимых международных экспертов.

В ЦПК пояснили, что принятый закон предусматривает шесть членов СГЭ – трое независимых экспертов от международных партнеров и трое украинских назначенцев, при чем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.

2) Решения Совещательной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.

Зеленский может ветировать принятый Радой закон, и его будут дорабатывать.

"Это – однозначный сигнал, что Комиссия настаивает на европейских ценностях и принципах верховенства права, а делать Украине скидку из-за войны и других обстоятельств никто не будет", – прокомментировал решение Венецианской комиссии председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик подчеркнула, что именно выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, когда будут принимать решения о будущем Украины как члене ЕС.

Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту писала об угрозе политизации (поскольку половину членов комиссии по отбору судей делегировала власть) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно в случае состава комиссии, который предусматривает законопроект №7662.

13 декабря Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур судей КСУ.

Наталія Медведєва

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