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Путь в ЕС. Еврокомиссия ожидает, что Украина изменит закон о КСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 08:51
Путь в ЕС. Еврокомиссия ожидает, что Украина изменит закон о КСУ - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Европейская комиссия ЕС ожидает, что Украина изменит закон о Конституционном суде в соответствии с новыми выводами Венецианской комиссии, заявила Суспільному cпикер ЕК Ана Пизонеро.

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По ее словам, ЕК ожидает, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии от 19 декабря и увеличит до семи количество членов в Сонсультативной группе экспертов (СГЭ), которая проверяет кандидатов в КСУ на добропорядочность.

"Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", – сказала она.

Пизонеро добавила, что закон является ключевым для назначения в КСУ судей с наивысшими добропорядочностью и профессионализмом.

По ее словам, Еврокомиссия будет внимательно следить за процессом, а прогресс в судебной реформе – жизненно важный для укрепления устойчивости Украины.

  • Реформа КСУ – один из семи евроинтеграционных шагов, которые Украина в июне получила вместе со статусом кандидата в ЕС.
  • 13 декабря Рада приняла закон о КСУ, в котором СГЭ состоит из шести членов: трех по квоте власти, трех – по квоте международных партнеров. Это создает риски для независимости КСУ, заявили правозащитники.
  • 19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в СГЭ седьмого эксперта по международной квоте. Однако президент Зеленский подписал принятый Радой закон, где экспертов в СГЭ – шесть.

Читайте также: Конец "Волчьей стаи". Рада ликвидировала ОАСК, но открыла путь к узурпации КСУ: что дальше

Марко Сировой
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ЕС еврокомиссия ксу ана пизонеро
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