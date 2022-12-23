Путь в ЕС. Еврокомиссия ожидает, что Украина изменит закон о КСУ

Европейская комиссия ЕС ожидает, что Украина изменит закон о Конституционном суде в соответствии с новыми выводами Венецианской комиссии, заявила Суспільному cпикер ЕК Ана Пизонеро.

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По ее словам, ЕК ожидает, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии от 19 декабря и увеличит до семи количество членов в Сонсультативной группе экспертов (СГЭ), которая проверяет кандидатов в КСУ на добропорядочность.

"Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", – сказала она.

Пизонеро добавила, что закон является ключевым для назначения в КСУ судей с наивысшими добропорядочностью и профессионализмом.

По ее словам, Еврокомиссия будет внимательно следить за процессом, а прогресс в судебной реформе – жизненно важный для укрепления устойчивости Украины.

Реформа КСУ – один из семи евроинтеграционных шагов, которые Украина в июне получила вместе со статусом кандидата в ЕС.

13 декабря Рада приняла закон о КСУ, в котором СГЭ состоит из шести членов: трех по квоте власти, трех – по квоте международных партнеров. Это создает риски для независимости КСУ, заявили правозащитники.

19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в СГЭ седьмого эксперта по международной квоте. Однако президент Зеленский подписал принятый Радой закон, где экспертов в СГЭ – шесть.

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Марко Сировой

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