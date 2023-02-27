Отбор судей КСУ. Офис президента предложил свою версию, хотя в ЕС настаивают на другой

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов надеется, что до конца марта парламент изменит конкурсную процедуру отбора судей Конституционного суда, к чему призывает Европейская комиссия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Реформа КСУ – одна из семи рекомендаций Еврокомиссии по статусу Украины на членство в ЕС. В частности, Украина должна привести процедуру отбора судей КСУ в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

В частности, в совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена от международных экспертов. Седьмой независимый эксперт должен нивелировать политическое влияние на комиссию.

По словам Смирнова, у значительной части нардепов есть опасения, что седьмой член группы от международников будет означать чрезмерное вмешательство в дискрецию субъектов назначения судей КСУ – президента, ВР и съезда судей.

Поэтому в ОП предложили свою версию, которая проговаривается с международными партнерами.

"Оставить шесть членов. Процедурные решения принимаются простым большинством (четыре голоса из шести), – объясняет ее суть Смирнов. – Но в то же время за решение о соответствии критериям добропорядочности и компетентности должны проголосовать минимум два международника".

Замглавы ОП говорит, что презентовал недавно эту версию на встрече с МВФ и "увидел заинтересованность". Если альтернативная версия будет отвергнута – вернутся к первой с седьмым членом от международников.

"Я ставлю для себя дедлайн, чтобы до конца марта мы поставили точку в этом вопросе", – подытожил Смирнов.

В декабре Рада приняла закон о КСУ, в котором СГЭ состоит из шести членов: троих по квоте власти, троих – по квоте международных партнеров. Это создает риск для независимости КСУ, заявили эксперты.

19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в СГЭ седьмого эксперта по международной квоте. Однако президент Зеленский подписал принятый Советом закон, где экспертов в СГЭ – шесть.

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Юрій Смірнов

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