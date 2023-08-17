Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору суддів Конституційного суду, потрібний для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Мова йде про законопроєкт №9322, підтриманий Верховною Радою у другому читанні 27 липня.
У цьому законі є норма, яка посилює роль міжнародних представників у процесі відбору суддів. У випадку, якщо через однакову кількість голосів "за" і "проти" дорадча група експертів не зможе ухвалити рішення, буде проводитись повторне голосування. А якщо буде однакова кількість "за" і "проти" під час повторного голосування, то голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями, будуть вирішальними.
Зеленський назвав цей документ "одним із ключових законів, які необхідні Україні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ".
"Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – заявив президент.
- Реформа КСУ – один із семи євроінтеграційних кроків, які Україна отримала разом зі статусом кандидата в ЄС.
- 13 грудня 2022 року Рада ухвалила закон про КСУ, в якому КГЕ складається з шести членів: трьох за квотою влади, трьох – за квотою міжнародних партнерів. Це створює ризики для незалежності КСУ, заявляли правозахисники.
- 19 грудня Венеційська комісія рекомендувала додати до КГЕ сьомого експерта за міжнародною квотою. Проте президент Зеленський підписав закон, де експертів у КГЕ – шість.
- В Єврокомісії казали, що додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання "патової ситуації" в ухваленні рішень. Однак у значної частини нардепів були побоювання, що сьомий член групи від міжнародників означатиме "надмірне втручання", тому в ОП запропонували свою версію.
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