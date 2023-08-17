Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору суддів Конституційного суду, потрібний для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Мова йде про законопроєкт №9322, підтриманий Верховною Радою у другому читанні 27 липня.

У цьому законі є норма, яка посилює роль міжнародних представників у процесі відбору суддів. У випадку, якщо через однакову кількість голосів "за" і "проти" дорадча група експертів не зможе ухвалити рішення, буде проводитись повторне голосування. А якщо буде однакова кількість "за" і "проти" під час повторного голосування, то голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями, будуть вирішальними.

Зеленський назвав цей документ "одним із ключових законів, які необхідні Україні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ".

"Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – заявив президент.

Реформа КСУ – один із семи євроінтеграційних кроків, які Україна отримала разом зі статусом кандидата в ЄС.

13 грудня 2022 року Рада ухвалила закон про КСУ, в якому КГЕ складається з шести членів: трьох за квотою влади, трьох – за квотою міжнародних партнерів. Це створює ризики для незалежності КСУ, заявляли правозахисники.

19 грудня Венеційська комісія рекомендувала додати до КГЕ сьомого експерта за міжнародною квотою. Проте президент Зеленський підписав закон, де експертів у КГЕ – шість.

В Єврокомісії казали, що додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання "патової ситуації" в ухваленні рішень. Однак у значної частини нардепів були побоювання, що сьомий член групи від міжнародників означатиме "надмірне втручання", тому в ОП запропонували свою версію.

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