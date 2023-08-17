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Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 23:37
Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору суддів Конституційного суду, потрібний для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Мова йде про законопроєкт №9322, підтриманий Верховною Радою у другому читанні 27 липня.

У цьому законі є норма, яка посилює роль міжнародних представників у процесі відбору суддів. У випадку, якщо через однакову кількість голосів "за" і "проти" дорадча група експертів не зможе ухвалити рішення, буде проводитись повторне голосування. А якщо буде однакова кількість "за" і "проти" під час повторного голосування, то голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями, будуть вирішальними.

Зеленський назвав цей документ "одним із ключових законів, які необхідні Україні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ".

"Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – заявив президент.

  • Реформа КСУ – один із семи євроінтеграційних кроків, які Україна отримала разом зі статусом кандидата в ЄС.
  • 13 грудня 2022 року Рада ухвалила закон про КСУ, в якому КГЕ складається з шести членів: трьох за квотою влади, трьох – за квотою міжнародних партнерів. Це створює ризики для незалежності КСУ, заявляли правозахисники.
  • 19 грудня Венеційська комісія рекомендувала додати до КГЕ сьомого експерта за міжнародною квотою. Проте президент Зеленський підписав закон, де експертів у КГЕ – шість.
  • В Єврокомісії казали, що додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання "патової ситуації" в ухваленні рішень. Однак у значної частини нардепів були побоювання, що сьомий член групи від міжнародників означатиме "надмірне втручання", тому в ОП запропонували свою версію.
Оксана Житнюк
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реформаКСУзаконВолодимир Зеленськийєвроінтеграціявступ до ЄС
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