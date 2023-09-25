УП: Администрация Байдена направила перечень реформ для продления военной помощи Украине

Украинская правда со ссылкой на собственные источники пишет, что заместитель советника администрации президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи.

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Также это письмо было отправлено премьер-министру Денису Шмыгалю и Офису президента, утверждает УП.

В публикуемом изданием документе прописаны реформы по приоритетности их внедрения: до 3 месяцев, полугода, года и 18 месяцев.

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