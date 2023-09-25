УП: Администрация Байдена направила перечень реформ для продления военной помощи Украине
25.09.2023, 19:54
Джо Байден (Фото: EPA)
Украинская правда со ссылкой на собственные источники пишет, что заместитель советника администрации президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи.
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Также это письмо было отправлено премьер-министру Денису Шмыгалю и Офису президента, утверждает УП.
В публикуемом изданием документе прописаны реформы по приоритетности их внедрения: до 3 месяцев, полугода, года и 18 месяцев.
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