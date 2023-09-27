Білий дім про "пріоритетні реформи" для України: Це не умова для військової допомоги

У Білому домі заявили, що список "пріоритетних реформ" для України не є умовою подальшої військової допомоги країні. Про це повідомив неназваний представник ради національної безпеки США у коментарі Голосу Америки.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, документ — це робоча версія списку "пріоритетних реформ", яку передали для "обговорення та відгуків".

"Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України", — заявили у Білому домі.

У Вашингтоні зазначили, що в документі прописані реформи на строк трьох, шести та 18 місяців — йдеться про наглядові ради державних підприємств, антикорупційні відомства, судову систему, а також оборонні підприємства.

Раніше Українська правда з посиланням на власні джерела написала, що заступник радника адміністрації президента США з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які має провести Україна для продовження надання їй допомоги. УП пише про військову допомогу, проте цей інститут займається фінансовою допомогою.

Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі, опублікованому УП, "немає нічого нового" і він є "summary" (коротким змістом).

Читайте також: Зеленський хоче віддати СБУ справи про топкорупцію, законопроєкт готує Татаров: ексклюзив

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.