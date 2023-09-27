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Белый дом о "приоритетных реформах" для Украины: Это не условие для военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 08:24
Белый дом о
Джо Байден (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что список "приоритетных реформ" для Украины не является условием для дальнейшей военной помощи стране. Об этом сообщил неназванный представитель совета национальной безопасности США в комментарии Голосу Америки.

По его словам, документ — это рабочая версия списка "приоритетных реформ", которую передали для "обсуждения и отзывов".

"Этот список не является условием для будущей военной помощи. Реформы нужны для евроинтеграции Украины", — заявили в Белом доме. 

В Вашингтоне отметили, что в документе прописаны реформы на срок трех, шести и 18 месяцев — речь идет о наблюдательных советах государственных предприятий, антикоррупционных ведомствах, судебной системе, а также оборонных предприятиях. 

Ранее Украинская правда со ссылкой на собственные источники написала, что заместитель советника администрации президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей помощи. УП пишет о военной помощи, однако этот институт занимается финансовой помощью.

Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе, опубликованном УП, "нет ничего нового" и он является "summary" (кратким содержанием).

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Дмитрий Гриниченко
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