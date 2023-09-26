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США передали Украине список "приоритетных реформ" — заявление посольства

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 12:12
США передали Украине список
Джо Байден (Фото: EPA)

Посольство США в Украине заявило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ". Об этом сказано в сообщении пресс-службы представительства.

Американцы заявляют, что в США передали Украине "предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи". 

Отмечается, что список был предоставлен как основа для консультации с украинским правительством и союзниками для дальнейшей европейской интеграции страны. 

"Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами", — сказано в сообщении.

Дипломаты заявили, что речь идет о поддержке реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать.

Ранее Украинская правда со ссылкой на собственные источники написала, что заместитель советника администрации президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей помощи. УП пишет о военной помощи, однако эта институция занимается финансовой помощью.

Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе, опубликованном УП, "нет ничего нового", и он является "summary" (кратким содержанием).

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Дмитрий Гриниченко
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