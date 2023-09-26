США передали Україні список "пріоритетних реформ" — заява посольства

Посольство США в Україні заявило, що Вашингтон передав Києву список "пріоритетних реформ". Про це йдеться у повідомленні пресслужби представництва.

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Американці заявляють, що у США надали Україні "запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку".

Зазначається, що список було надано як основу для консультації з українським урядом та союзниками для подальшої європейської інтеграції країни.

"Метою цих зусиль є визначення пріоритетів та консолідація кроків щодо реформування разом з Україною та ключовими зацікавленими сторонами", — сказано в повідомленні.

Дипломати заявили, що йдеться про підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати.

Раніше Українська правда з посиланням на власні джерела написала, що заступник радника адміністрації президента США з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна здійснити Україна для продовження надання їй допомоги. УП пише про військову допомогу, проте ця інституція займається фінансовою допомогою.

Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі, опублікованому УП, "немає нічого нового" і він є "summary" (коротким змістом).

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