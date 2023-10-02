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Новости | Politico пишет о конфиденциальной версии плана США по помощи Украине: акцент на коррупции

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 16:41
Politico пишет о конфиденциальной версии плана США по помощи Украине: акцент на коррупции - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (фото - EPA).JPG

Американское издание Politico заявило, что получило конфиденциальную версию долгосрочного плана США по поддержке Украины, и исходя из этой версии, чиновники администрации президента США Джо Байдена "гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем публично признают".

 
Журналисты отметили, что в "деликатной, но несекретной" версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Украине искоренить коррупцию и реформировать ряд украинских секторов. В этом плане подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что Запад откажется от помощи Украине в противостоянии агрессии РФ, и что Киев не может откладывать борьбу с коррупцией.

В конфиденциальной версии документа, как отмечают журналисты, есть предостережение, что коррупция среди чиновников "может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".

По данным СМИ, конфиденциальная версия документа примерно в три раза длиннее публичной и содержит гораздо больше подробностей о целях США в Украине: от приватизации банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения ВСУ к принятию протоколов НАТО. Многие цели направлены на борьбу с коррупцией, пишут журналисты.

"Администрация [Байдена] хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США. Но если слишком громко говорить об этом вопросе, это может придать смелости противникам американской помощи Украине, многие из которых являются законодателями-республиканцами, которые пытаются заблокировать такую ​​помощь. Любое ощущение ослабления американской поддержки Киева также может заставить больше европейских стран дважды подумать о своей роли", – пишет издание.

В полученном СМИ документе говорится, что выполнение американских целей в отношении Украины включает в себя выполнение обещаний США предоставить оборудование и обучение, чтобы помочь ВСУ отражать атаки Кремля.

В конфиденциальной версии также описываются такие цели США как помощь в реформировании элементов аппарата нацбезопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Также конфиденциальная часть призывает финансовую систему Украины "увеличить кредитование для стимулирования расширения бизнеса" и снизить роль государства в банковском секторе.

Одной из ожидаемых реформ, перечисленных в конфиденциальной версии, является то, что Минобороны Украины "сформирует профессиональный корпус младшего офицерского и сержантского состава, соответствующий стандартной доктрине и принципам НАТО".

Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО", говорится в конфиденциальном разделе стратегии.

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создавая "отечественную оборонную промышленность, способную поддерживать основные потребности", а также среду, которая стимулирует стартапы в области оборонных информационных технологий, говорится в одном из конфиденциальных разделов.

Американский чиновник, знакомый с политикой в ​​отношении Украины, сказал, что "когда дело доходит до украинцев, за кулисами происходят честные разговоры" о проблеме коррупции.

Еще один американский чиновник, знакомый с дискуссиями, подтвердил журналистам сообщения, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о потенциальных условиях для будущей экономической помощи. Речь идет о реформах по борьбе с коррупцией и о "превращении Украины в более привлекательное место для частных инвестиций".

Такие условия не рассматриваются для военной помощи, сказал чиновник.

  • 26 сентября Посольство США в Украине заявило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ"
  • Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе "нет ничего нового" и он является "summary" (кратким содержанием).

Читайте также: Белый дом о "приоритетных реформах" для Украины: Это не условие для военной помощи

Оксана Житнюк
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