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Боррель предложил новый пакет для ВСУ на €5 млрд. Надеется на согласование до конца года

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 18:27
Боррель предложил новый пакет для ВСУ на €5 млрд. Надеется на согласование до конца года - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил новый двусторонний пакет Европейского мирного фонда на сумму до 5 млрд евро ($5,26 млрд) в качестве военной помощи Украине на следующий год. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года", – сказал он.

По словам Борреля, это будет дополнением к средствам, которые страны ЕС готовы обсудить в рамках более широких переговоров по общему бюджету с настоящего момента до 2027 года.

Он также объявил, что в ближайшие месяцы планируется обучить 40 000 украинцев, в том числе летчиков истребителей.

Также Боррель сказал о стремлении укрепить киберзащиту и сектор обороны Украины.

  • Сегодня в Киеве проходит встреча глав МИД ЕС – такое мероприятие проходит в Украине впервые.
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вскоре ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска". 

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Оксана Житнюк
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военная помощьЖозеп Боррель
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