Боррель предложил новый пакет для ВСУ на €5 млрд. Надеется на согласование до конца года
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил новый двусторонний пакет Европейского мирного фонда на сумму до 5 млрд евро ($5,26 млрд) в качестве военной помощи Украине на следующий год. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
"Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года", – сказал он.
По словам Борреля, это будет дополнением к средствам, которые страны ЕС готовы обсудить в рамках более широких переговоров по общему бюджету с настоящего момента до 2027 года.
Он также объявил, что в ближайшие месяцы планируется обучить 40 000 украинцев, в том числе летчиков истребителей.
Также Боррель сказал о стремлении укрепить киберзащиту и сектор обороны Украины.
- Сегодня в Киеве проходит встреча глав МИД ЕС – такое мероприятие проходит в Украине впервые.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вскоре ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска".
Читайте также: Politico пишет о конфиденциальной версии плана США относительно помощи Украине: акцент на коррупции
Комментарии