Нова військова допомога від Німеччини: зв'язок для Leopard, мостоукладач, танки розмінування

Уряд Німеччини оновив публічну частину списку військової допомоги, яку вже передано Силам оборони. До нього увійшли важка транспортна та інженерна техніка, радіостанції для танків, нові засоби зв'язку та інше.

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Новий пакет додає до списку переданої в Україну військової допомоги:

→ 14 всюдиходів Bandvagn 206 (раніше було передано 28),

→ мостоукладач Biber (раніше було передано 11),

→ два танки розмінування WiSENT 1 MC (раніше було передано 8),

→ 11 тягачів HX81 та 12 причепів до них (раніше було передано 51 та 45 відповідно),

→ 21 автомобіль для охорони кордону (раніше було передано 186),

→ радіостанції для танків Leopard (вперше),

→ 99 терміналів супутникового зв'язку SatCom (раніше було передано 17),

→ комплект запчастин до розвіддрона Vektor (раніше було передано 2, самих розвіддронів було передано 104),

→ 20 000 захисних окулярів (раніше було передано 40 600),

→ 239 криптофонів (вперше),

→ 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів (раніше було передано 134 592),

→ 1202 медичних інфузійних насосів (вперше).

У розділі "Що готується до передачі/передається" цього разу оновлень немає.

27 вересня армія Швейцарії отримала дозвіл парламенту продати 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику Rheinmetall – машини підуть на заміну танкам, які вже передані ЗСУ.

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