Швейцарія продасть Німеччині 25 танків Leopard 2 – підуть на заміну переданим ЗСУ

Армія Швейцарії отримала дозвіл парламенту продати 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику Rheinmetall за умови, що ці конкретні машини не будуть передані Україні, повідомляє SRF.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Рада кантонів Швейцарії схвалила продаж Німеччині 25 відправлених на зберігання танків Leopard 2. Згідно з рішенням, танки можуть бути продані їхньому німецькому виробнику, оборонному концерну Rheinmetall. Рішення про терміни проведення цієї операції залишається за Федеральною радою Швейцарії, яка вже в принципі підтримала цей крок.

Водночас нейтральний статус Швейцарії диктує, щоб однією з умов угоди було ембарго на передання проданих танків Україні. У Німеччині мають намір замінити цими танками ті, що були або будуть відправлені ЗСУ.

Загалом армія Швейцарії тримає на складах 96 списаних танків Leopard 2.

ДОВІДКА. Німеччина ще у лютому 2023 року Безпосередньо до України відправляти зброю Швейцарії заборонено. . Німеччина ще у лютому 2023 року просила Швейцарію повернути частину танків німецькому виробнику Rheinmetall. Тоді міністр оборони країни Пісторіус у листі до швейцарської колеги Амхерд запевнив, що танки не будуть відправлені в Україну, а компенсують Німеччині військову допомогу Києву. Уряд країни понад три місяці шукав рішення, яке відповідає законам про військовий нейтралітет Швейцарії та окремому ембарго на постачання зброї.

8 серпня повідомлялося, що Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, з яких планувалося перезібрати 30 танків для ЗСУ.

11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б поставити Україні.

24 січня повідомлялося, що Швейцарія вирішила припинити блокувати постачання озброєнь Україні та дозволить європейським країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.