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Швейцарія продасть Німеччині 25 танків Leopard 2 – підуть на заміну переданим ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 11:48
Швейцарія продасть Німеччині 25 танків Leopard 2 – підуть на заміну переданим ЗСУ - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Армія Швейцарії отримала дозвіл парламенту продати 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику Rheinmetall за умови, що ці конкретні машини не будуть передані Україні, повідомляє SRF.

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Рада кантонів Швейцарії схвалила продаж Німеччині 25 відправлених на зберігання танків Leopard 2. Згідно з рішенням, танки можуть бути продані їхньому німецькому виробнику, оборонному концерну Rheinmetall. Рішення про терміни проведення цієї операції залишається за Федеральною радою Швейцарії, яка вже в принципі підтримала цей крок.

Водночас нейтральний статус Швейцарії диктує, щоб однією з умов угоди було ембарго на передання проданих танків Україні. У Німеччині мають намір замінити цими танками ті, що були або будуть відправлені ЗСУ.

Загалом армія Швейцарії тримає на складах 96 списаних танків Leopard 2.

ДОВІДКА. Німеччина ще у лютому 2023 року просила Швейцарію повернути частину танків німецькому виробнику Rheinmetall. Тоді міністр оборони країни Пісторіус у листі до швейцарської колеги Амхерд запевнив, що танки не будуть відправлені в Україну, а компенсують Німеччині військову допомогу Києву. Уряд країни понад три місяці шукав рішення, яке відповідає законам про військовий нейтралітет Швейцарії та окремому ембарго на постачання зброї. Безпосередньо до України відправляти зброю Швейцарії заборонено.

8 серпня повідомлялося, що Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, з яких планувалося перезібрати 30 танків для ЗСУ.

Сергій Бережний
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Німеччинавійськова допомогашвейцаріяRheinmetallLeopard 2
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