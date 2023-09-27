Швейцарія продасть Німеччині 25 танків Leopard 2 – підуть на заміну переданим ЗСУ
Армія Швейцарії отримала дозвіл парламенту продати 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику Rheinmetall за умови, що ці конкретні машини не будуть передані Україні, повідомляє SRF.
Рада кантонів Швейцарії схвалила продаж Німеччині 25 відправлених на зберігання танків Leopard 2. Згідно з рішенням, танки можуть бути продані їхньому німецькому виробнику, оборонному концерну Rheinmetall. Рішення про терміни проведення цієї операції залишається за Федеральною радою Швейцарії, яка вже в принципі підтримала цей крок.
Водночас нейтральний статус Швейцарії диктує, щоб однією з умов угоди було ембарго на передання проданих танків Україні. У Німеччині мають намір замінити цими танками ті, що були або будуть відправлені ЗСУ.
Загалом армія Швейцарії тримає на складах 96 списаних танків Leopard 2.
8 серпня повідомлялося, що Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, з яких планувалося перезібрати 30 танків для ЗСУ.
- 11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б поставити Україні.
- 24 січня повідомлялося, що Швейцарія вирішила припинити блокувати постачання озброєнь Україні та дозволить європейським країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва.
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