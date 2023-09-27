Швейцария продаст Германии 25 танков Leopard 2 – пойдут на замену переданным ВСУ

Армия Швейцарии получила разрешение парламента продать 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю Rheinmetall при условии, что эти конкретные машины не будут переданы Украине, сообщает SRF.

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Совет кантонов Швейцарии одобрил продажу Германии 25 отправленных на хранение танков Leopard 2. Согласно решению, танки могут быть проданы их немецкому производителю, оборонному концерну Rheinmetall. Решение о сроках проведения этой операции остается за Федеральным советом Швейцарии, который уже в принципе поддержал этот шаг.

При этом нейтральный статус Швейцарии диктует, чтобы одним из условий сделки было эмбарго на передачу проданных танков Украине. В Германии намерены заменить этими танками те, что были или будут отправлены ВСУ.

Всего армия Швейцарии держит на складах 96 списанных танков Leopard 2.

СПРАВКА. Германия еще в феврале 2023 года Непосредственно в Украину отправлять оружие Швейцарии запрещено. . Германия еще в феврале 2023 года просила Швейцарию вернуть часть танков немецкому производителю Rheinmetall. Тогда министр обороны страны Писториус в письме швейцарской коллеге Амхерд заверил, что танки не будут отправлены в Украину, а компенсируют Германии военную помощь Киеву. Правительство страны более трех месяцев искало решение, соответствующее законам о военном нейтралитете Швейцарии и отдельному эмбарго на поставку оружия.

8 августа сообщалось, что Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, из которых планировалось пересобрать 30 танков для ВСУ.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

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