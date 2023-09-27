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Швейцария продаст Германии 25 танков Leopard 2 – пойдут на замену переданным ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 11:48
Швейцария продаст Германии 25 танков Leopard 2 – пойдут на замену переданным ВСУ - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Армия Швейцарии получила разрешение парламента продать 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю Rheinmetall при условии, что эти конкретные машины не будут переданы Украине, сообщает SRF

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Совет кантонов Швейцарии одобрил продажу Германии 25 отправленных на хранение танков Leopard 2. Согласно решению, танки могут быть проданы их немецкому производителю, оборонному концерну Rheinmetall. Решение о сроках проведения этой операции остается за Федеральным советом Швейцарии, который уже в принципе поддержал этот шаг.

При этом нейтральный статус Швейцарии диктует, чтобы одним из условий сделки было эмбарго на передачу проданных танков Украине. В Германии намерены заменить этими танками те, что были или будут отправлены ВСУ.  

Всего армия Швейцарии держит на складах 96 списанных танков Leopard 2. 

СПРАВКА. Германия еще в феврале 2023 года просила Швейцарию вернуть часть танков немецкому производителю Rheinmetall. Тогда министр обороны страны Писториус в письме швейцарской коллеге Амхерд заверил, что танки не будут отправлены в Украину, а компенсируют Германии военную помощь Киеву. Правительство страны более трех месяцев искало решение, соответствующее законам о военном нейтралитете Швейцарии и отдельному эмбарго на поставку оружия. Непосредственно в Украину отправлять оружие Швейцарии запрещено.

8 августа сообщалось, что Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, из которых планировалось пересобрать 30 танков для ВСУ. 

Сергей Бережной
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ГерманияШвейцариявоенная помощьRheinmetallLeopard 2
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