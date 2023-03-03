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Германия хочет выкупить танки Leopard 1980-х годов в Швейцарии: компенсировать помощь ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 12:04
Германия хочет выкупить танки Leopard 1980-х годов в Швейцарии: компенсировать помощь ВСУ - Фото
Leopard 2 Германии (Фото: ЕРА)

Германия обратилась в Швейцарию с просьбой продать 96 списанных танков Leopard 2 их немецкому производителю Rheinmetall. Такое соглашение позволит компании пополнить запасы вооружений стран-членов ЕС и НАТО и компенсировать военную помощь Украине, передает Bloomberg.

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Издание пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек 23 февраля 2023 года сделали запрос к министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд, в котором заверили ее, что швейцарские Leopard 2 не будут переданы Украине.

Она подтвердила запрос, заявив, что "армия Швейцарии может обойтись без ограниченного количества своих запасов".

По данным агентства, из-за долгих лет низких расходов на оборону многие европейские правительства не могут быстро приобрести новые танки вместо переданных Украине.

Модернизация танков Leopard 2, которые германское правительство желает выкупить у Швейцарии, не указана.

Смотрите также: Канадские военные показали, как учили украинцев управлять танками Leopard 2

Мілана Головань
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Германия соглашение Швейцария военная помощь Leopard 2
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