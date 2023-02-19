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К весеннему наступлению в Украину, видимо, прибудет только 50 из обещанных Leopard – Times

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 12:41
К весеннему наступлению в Украину, видимо, прибудет только 50 из обещанных Leopard – Times - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

К началу предполагаемого весеннего наступления России в Украину прибудут менее четверти современных боевых танков Leopard, обещанных Западом. Об этом говорится в статье The Times.

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Издание сообщает, что, по оценкам экспертов, к началу апреля к линии фронта в Украине доберутся лишь 50 западных танков Leopard.

"Это вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", – говорится в статье The Times.

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Наталія Медведєва
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Leopard 2 военная помощь война танк
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