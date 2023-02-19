К весеннему наступлению в Украину, видимо, прибудет только 50 из обещанных Leopard – Times
19.02.2023, 12:41
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)
К началу предполагаемого весеннего наступления России в Украину прибудут менее четверти современных боевых танков Leopard, обещанных Западом. Об этом говорится в статье The Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание сообщает, что, по оценкам экспертов, к началу апреля к линии фронта в Украине доберутся лишь 50 западных танков Leopard.
"Это вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", – говорится в статье The Times.
- 14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.
- 15 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.
- 17 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи.
Смотрите также: Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии