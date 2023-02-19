К весеннему наступлению в Украину, видимо, прибудет только 50 из обещанных Leopard – Times

К началу предполагаемого весеннего наступления России в Украину прибудут менее четверти современных боевых танков Leopard, обещанных Западом. Об этом говорится в статье The Times.

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Издание сообщает, что, по оценкам экспертов, к началу апреля к линии фронта в Украине доберутся лишь 50 западных танков Leopard.

"Это вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", – говорится в статье The Times.

14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

15 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.

17 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи.

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Наталія Медведєва

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