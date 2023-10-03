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Новая военная помощь от Германии: связь для Leopard, мостоукладчик, танки разминирования

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 08:40
Новая военная помощь от Германии: связь для Leopard, мостоукладчик, танки разминирования - Фото
Танк для разминирования WISENT 1 (Фото - EPA)

Правительство Германии обновило публичную часть списка военной помощи, которая уже передана Силам обороны. В него вошли тяжелая транспортная и инженерная техника, радиостанции для танков, другие средства связи и прочее.

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Новый пакет добавляет к списку переданной в Украину военной помощи:

→ 14 вездеходов Bandvagn 206 (ранее было передано 28),
→ мостоукладчик Biber (ранее было передано 11),
→ два танка разминирования WiSENT 1 MC (ранее было передано 8),
→ 11 тягачей HX81 и 12 прицепов к ним (ранее было передано 51 и 45 соответственно),
→ 21 автомобиль для охраны границы (ранее было передано 186),
→ радиостанции для танков Leopard (впервые),
→ 99 терминалов спутниковой связи SatCom (ранее было передано 17),
→ комплект запчастей к разведдрону Vektor (ранее было передано 2, самих разведдронов было передано 104),
→ 20 000 защитных очков (ранее было передано 40 600),
→ 239 криптофонов (впервые),
→ 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов (ранее было передано 134 592),
→ 1202 медицинских инфузионных насоса (впервые).

В разделе "Что готовится к передаче/передается" на этот раз обновлений нет.

  • 27 сентября армия Швейцарии получила разрешение парламента продать 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю Rheinmetall – машины пойдут на замену танкам, которые уже переданы ВСУ.

Читайте также: Rheinmetall поставит Украине еще 40 бронетранспортеров Marder

Сергей Бережной
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Германиявоенная помощьмостоукладчикWisent 1
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