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Новини | Палата представників США проголосувала за проєкт бюджету на 45 днів без допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 22:16
Палата представників США проголосувала за проєкт бюджету на 45 днів без допомоги Україні - Фото
Ілюстративне фото - Depositphotos

Як ключовий крок для уникнення зупинення роботи держорганів США (шатдауну) Палата представників проголосувала за проєкт фінансування уряду на термін 45 днів, який не передбачає допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

Запропонований республіканцями проєкт передбачає допомогу під час стихійних лих, але не додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів.

За такий проєкт фінансування проголосували 335 членів Палати представників, проти – 91.

Для затвердження законопроєкту потрібні голоси 2/3 членів Палати представників, оскільки він був внесений у прискореному порядку. Тепер законопроєкт спрямовано до Сенату.

Неназваний представник Білого дому в коментарі CNN сказав, що адміністрація США Джо Байдена, найімовірніше, підтримає компроміс щодо короткострокового фінансування.

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  • 29 вересня у Пентагоні заявили, що можливий шатдаун може негативно позначитися на процесі підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Сьогодні спікер Палати представників США Кевін Маккарті запропонував пожертвувати допомогою Україні, щоб уникнути зупинення роботи державних органів (шатдауну).

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Оксана Житнюк
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