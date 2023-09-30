Як ключовий крок для уникнення зупинення роботи держорганів США (шатдауну) Палата представників проголосувала за проєкт фінансування уряду на термін 45 днів, який не передбачає допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

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Запропонований республіканцями проєкт передбачає допомогу під час стихійних лих, але не додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів.

За такий проєкт фінансування проголосували 335 членів Палати представників, проти – 91.

Для затвердження законопроєкту потрібні голоси 2/3 членів Палати представників, оскільки він був внесений у прискореному порядку. Тепер законопроєкт спрямовано до Сенату.

Неназваний представник Білого дому в коментарі CNN сказав, що адміністрація США Джо Байдена, найімовірніше, підтримає компроміс щодо короткострокового фінансування.

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29 вересня у Пентагоні заявили, що можливий шатдаун може негативно позначитися на процесі підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Сьогодні спікер Палати представників США Кевін Маккарті запропонував пожертвувати допомогою Україні, щоб уникнути зупинення роботи державних органів (шатдауну).

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