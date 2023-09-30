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Новости | Палата представителей США проголосовала за проект бюджета на 45 дней без помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 22:16
Палата представителей США проголосовала за проект бюджета на 45 дней без помощи Украине - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos

В качестве ключевого шага для избежания остановки работы госорганов США (шатдауна) Палата представителей проголосовала за проект финансирования правительства на срок 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом сообщает CNN.

Предложенный республиканцами проект предусматривает помощь при стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ. 

За такой проект финансирования проголосвали 335 членов Палаты представителей, против – 91.

Для утверждения законопроекта требовалось проголосовать 2/3 членов Палаты представителей, поскольку он был внесен в ускоренном порядке. Теперь законопроект направляется в Сенат.

Неназванный представитель Белого дома в комментарии CNN сказал, что администрация США Джо Байдена скорее всего поддержит компромисс по краткосрочному финансированию.

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  • 29 сентября в Пентагоне заявили, что возможный шатдаун может негативно сказаться на процессе подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Сегодня спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предложил пожертвовать помощью Украине, чтобы избежать остановки работы государственных органов (шатдауна).

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Оксана Житнюк
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шатдаунсенат сшаконгресс сшавоенная помощь
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