В качестве ключевого шага для избежания остановки работы госорганов США (шатдауна) Палата представителей проголосовала за проект финансирования правительства на срок 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом сообщает CNN.

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Предложенный республиканцами проект предусматривает помощь при стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.

За такой проект финансирования проголосвали 335 членов Палаты представителей, против – 91.

Для утверждения законопроекта требовалось проголосовать 2/3 членов Палаты представителей, поскольку он был внесен в ускоренном порядке. Теперь законопроект направляется в Сенат.

Неназванный представитель Белого дома в комментарии CNN сказал, что администрация США Джо Байдена скорее всего поддержит компромисс по краткосрочному финансированию.

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29 сентября в Пентагоне заявили, что возможный шатдаун может негативно сказаться на процессе подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Сегодня спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предложил пожертвовать помощью Украине, чтобы избежать остановки работы государственных органов (шатдауна).

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