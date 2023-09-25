Кулеба о "скепсисе" в США насчет помощи ВСУ: Это не мейнстрим, маргинальные настроения

В Конгрессе США и Белом доме нет скепсиса по поводу дальнейшего предоставления военной помощи Украине, а подобные настроения если и могут быть в гражданском обществе, то это "не мейнстрим". Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он подчеркнул, что во время визита в США президента Владимира Зеленского встречи в Конгрессе Штатов "продемонстрировали, что все апокалиптические комментарии, что Сенат, Конгресс расклеиваются, это неправда".

Он напомнил о заявлении спикера палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевина Маккарти, что помощь Украине в размере $300 млн в законопроекте о финансировании Пентагона будет сохранена.

"Всегда можно кого-то найти с таким мнением, которое тебе нужно, и написать в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что есть такие настроения (скептические насчет дальнейшей поддержки Украины, – ред.). Конечно, у кого-то есть такие настроения. Но являются ли эти настроения базовыми, популярными, являются ли они, как говорится, мейнстрим? Нет, абсолютно. Приближаются ли они к мейнстриму? Нет, не приближаются, они остаются маргинальными", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет об общественном мнении, а на встречах с конгрессменами, сенаторами, в Белом доме такого скепсиса не было вообще.

22 сентября в Белом доме заявили, что законодатели от Республиканской партии, выступающие против помощи Украине, не отражают мнение большинства политической силы.

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