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Кулеба про "скепсис" у США щодо допомоги ЗСУ: Це не мейнстрим, маргінальні настрої

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 23:11
Кулеба про
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

В Конгресі США і Білому домі немає скепсису щодо подальшого надання військової допомоги Україні, а подібні настрої якщо і можуть бути в громадському суспільстві, то це "не мейнстрим". Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він наголосив, що під час візиту до США президента Володимира Зеленського зустрічі в Конгресі Штатів "продемонстрували, що всі апокаліптичні коментарі, що Сенат, Конгрес розклюються, це неправда".

Він нагадав про заяву спікера палати представників Конгресу США, республіканця Кевіна Маккарті, що допомогу Україні у розмірі $300 млн в законопроєкті про фінансування Пентагону буде збережено.

"Завжди можна когось знайти з такою думкою, яка тобі потрібна, і написати в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що є такі настрої (скептичні щодо подальшої підтримки України, – ред.). Звісно, у когось є такі настрої. Але чи є ці настрої базовими, популярними, чи є вони, як то кажуть, мейнстрим? Ні, абсолютно. Чи наближаються вони до мейнстриму? Ні, не наближаються, вони залишаються маргінальними", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що в даному випадку мова йде про громадську думку, а на зустрічах з конгресменами, сенаторами, в Білому дому такого скепсису не було взагалі.

  • 22 вересня у Білому домі заявили, що законодавці від Республіканської партії, які виступають проти допомоги Україні, не відображають думку більшості політичної сили.

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Оксана Житнюк
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Дмитро КулебаКонгрес СШАвійськова допомога
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