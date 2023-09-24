Спикер Конгресса решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США – The Hill

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в размере $300 млн в законопроекте о финансировании Пентагона, ранее он намеревался изъять эти средства. Его цитирует The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он объяснил, что решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций – также предусмотрены деньги для Украины.

По словам Маккарти, "удалить помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Украины в обоих проектах.

$300 млн, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", существующей с 2014 года, когда Россия совершила вторжение в Украину.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщало, что лидеры республиканцев в Конгрессе США рассматривают сокращение помощи Украине (речь идет об указанных $300 млн в рамках инициативы "Помощь безопасности Украины". – Ред.) в своем законопроекте о долгосрочных расходах на финансирование Пентагона.

СПРАВКА. Законопроект о финансировании Пентагона предусматривает выделение средств на оказание помощи, включая обучение, снаряжение, летательную помощь, логистическую поддержку, снабжение и услуги, разведывательную поддержку военных и Сил национальной безопасности Украины, участвующих в сопротивлении российской агрессии, для замены любого оружия или предметов, предоставленных правительству Украины из запасов США".

Группа республиканцев в Конгрессе выступает против выделения Украине дополнительных средств из бюджета США. Маккарти в день визита президента Зеленского в США выразил некоторое разочарование администрацией президента США Джо Байдена, сказав, что им необходимо увидеть план победы, подотчетность и прочее для того, чтобы увеличить объем военной помощи.

Читайте также: Конгресс США одобрит $24 млрд для Украины, несмотря на разногласия – CNN

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.