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В Пентагоне назвали возможный шатдаун "худшим сценарием": может повлиять на учения на F-16

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 00:31
В Пентагоне назвали возможный шатдаун
Сабрина Сингх (Фото - скриншот из видео)

Потенциальная остановка работы государственных органов в Штатах, известная как шатдаун, может негативно сказаться на процессе подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос о шатдауне и о том, повлияет ли он на тренировки пилотов ВСУ, Сингх ответила: "Абсолютно. Это может повлиять на обучение".

Она объяснила, что если речь идет о гражданских лицах, которые обучают украинских пилотов английскому языку, то они могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Продолжают работу при шатдауне военные.

Сингх сказала, что шатдаун – это "худший сценарий, который может наступить для министерства".

"Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и найти двухпартийный, двухпалатный способ избежать закрытия правительства. Но мы еще прорабатываем дополнительные детали о влиянии программ", – сказала она.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16 – видео

Оксана Житнюк
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ученияистребительавиацияf-16
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