В Пентагоне назвали возможный шатдаун "худшим сценарием": может повлиять на учения на F-16
Потенциальная остановка работы государственных органов в Штатах, известная как шатдаун, может негативно сказаться на процессе подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
Отвечая на вопрос о шатдауне и о том, повлияет ли он на тренировки пилотов ВСУ, Сингх ответила: "Абсолютно. Это может повлиять на обучение".
Она объяснила, что если речь идет о гражданских лицах, которые обучают украинских пилотов английскому языку, то они могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Продолжают работу при шатдауне военные.
Сингх сказала, что шатдаун – это "худший сценарий, который может наступить для министерства".
"Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и найти двухпартийный, двухпалатный способ избежать закрытия правительства. Но мы еще прорабатываем дополнительные детали о влиянии программ", – сказала она.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов. Нидерланды - 42, но часть бортов будет использоваться для учений.
- Украина должна применять F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это возможно от 5 до 10 самолетов).
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