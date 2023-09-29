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У Пентагоні назвали можливий шатдаун "найгіршим сценарієм": може вплинути на навчання на F-16

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 00:31
У Пентагоні назвали можливий шатдаун
Сабріна Сінгх (Фото - скріншот з відео)

Потенційна зупинка роботи державних органів у Штатах, відома як шатдаун, може негативно вплинути на процес підготовки на винищувачах F-16. Про це оголосила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на запитання про шатдаун і про те, чи вплине він на тренування пілотів ЗСУ, Сінгх відповіла: "Абсолютно. Це може вплинути на навчання".

Вона пояснила, що якщо йдеться про цивільних осіб, які навчають українських пілотів англійській мові, то вони можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Сінгх сказала, що шатдаун – це "найгірший сценарій, який може настати для міністерства".

"Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм", – сказала вона.

Дивіться також: Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео

Оксана Житнюк
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авіаціянавчаннявинищувачF-16
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