У Пентагоні назвали можливий шатдаун "найгіршим сценарієм": може вплинути на навчання на F-16

Потенційна зупинка роботи державних органів у Штатах, відома як шатдаун, може негативно вплинути на процес підготовки на винищувачах F-16. Про це оголосила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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Відповідаючи на запитання про шатдаун і про те, чи вплине він на тренування пілотів ЗСУ, Сінгх відповіла: "Абсолютно. Це може вплинути на навчання".

Вона пояснила, що якщо йдеться про цивільних осіб, які навчають українських пілотів англійській мові, то вони можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Сінгх сказала, що шатдаун – це "найгірший сценарій, який може настати для міністерства".

"Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм", – сказала вона.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків. Нідерланди – 42, але частина бортів використовуватиметься для навчань.

Україна має застосовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).

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