Шатдаун у США. Спікер Палати представників Маккарті хоче пожертвувати допомогою України
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті пропонує пожертвувати допомогою Україні, щоб уникнути зупинення роботи державних органів (шатдауну). Про це він повідомив у коментарі каналу CNN.
За його словами, гроші на допомогу Україні необхідно виключити із законопроєкту про тимчасові витрати, щоб федеральний уряд міг запобігти шатдауну.
"Я думаю, якби у нас був чистий варіант без України, ми, ймовірно, змогли б досягти цього. Я думаю, що якщо Сенат включить Україну до списку і зосередить увагу на Україні, а не на Америці, я думаю, це може викликати реальні проблеми", — сказав Маккарті.
Він зазначив, що якщо Сенат підготує законопроєкт "у тому вигляді, як він є", то це, найімовірніше, призведе до закриття роботи.
"Якщо Сенат просунеться вперед щодо України у своїй резолюції, що триває, це буде невдачею. Я готовий до переговорів про рівні фінансування", — резюмував спікер.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
- У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.
Читайте також: "Це означає, що я правий". Трамп заявив, що йому подобається похвала з боку Путіна
Коментарі