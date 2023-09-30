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Шатдаун у США. Спікер Палати представників Маккарті хоче пожертвувати допомогою України

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 06:48
Шатдаун у США. Спікер Палати представників Маккарті хоче пожертвувати допомогою України - Фото
Кевін Маккарті (Фото: EPA)

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті пропонує пожертвувати допомогою Україні, щоб уникнути зупинення роботи державних органів (шатдауну). Про це він повідомив у коментарі каналу CNN.

За його словами, гроші на допомогу Україні необхідно виключити із законопроєкту про тимчасові витрати, щоб федеральний уряд міг запобігти шатдауну.

"Я думаю, якби у нас був чистий варіант без України, ми, ймовірно, змогли б досягти цього. Я думаю, що якщо Сенат включить Україну до списку і зосередить увагу на Україні, а не на Америці, я думаю, це може викликати реальні проблеми", — сказав Маккарті.

Він зазначив, що якщо Сенат підготує законопроєкт "у тому вигляді, як він є", то це, найімовірніше, призведе до закриття роботи.

"Якщо Сенат просунеться вперед щодо України у своїй резолюції, що триває, це буде невдачею. Я готовий до переговорів про рівні фінансування", — резюмував спікер.

У Республіканській партії проти допомоги Україні виступає група ультраправих прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони пропонують припинити передавання озброєнь Силам оборони, говорять про нібито корупцію та крадіжки військової допомоги. У Державному департаменті США ж заявляють, що вся допомога Україні йде за призначенням, а Вашингтон має прозорі механізми моніторингу та звітності. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що прихильники Трампа не виступають проти допомоги, а пов'язують її продовження із ще більшою прозорістю та ефективністю використання ресурсів.
  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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Дмитро Гриниченко
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