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Держдеп запитали про "радикальні групи" в Україні та зброю. Відповідь: Все йде за призначенням

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 06:22
Держдеп запитали про
Метью Міллер (Фото: скріншот з відео)

У державному департаменті США заявили, що не бачили, щоб зброя для України потрапила до третіх рук. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Журналіст поставив питання, чи не стурбовані США тим, що зброя для України нібито може потрапити до рук якихось "радикальних угруповань".
За словами Міллера, він не збирається коментувати незрозумілі повідомлення про "радикалів", проте Вашингтон має механізми підзвітності за американську допомогу.

"У нас є суворі механізми нагляду. Це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо. І на даний момент ми не спостерігаємо жодного перенаправлення цієї зброї", — заявив дипломат.

  • Востаннє Конгрес США схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
  • Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор України у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав лише Євросоюз – $13 млрд.
  • Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.

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Дмитро Гриниченко
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