Госдеп спросили о "радикальных группах" в Украине и оружии. Ответ: Все идет по назначению

В государственном департаменте США заявили, что не видели, чтобы оружие для Украины попали в третьи руки. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист задал вопрос, не обеспокоены ли в США тем, что оружие для Украины якобы может попасть в руки каких-то "радикальных группировок".

По словам Миллера, он не собирается комментировать непонятные сообщения о "радикалах", однако у Вашингтона есть механизмы подотчетности за американскую помощь.

"У нас есть строгие механизмы надзора. Это также относится к гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем. И на данный момент мы не наблюдаем никакого перенаправления этого оружия", — заявил дипломат.

Последний раз Конгресс США одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.

Читайте также: "Это не благотворительность". Что думают в Сенате США после секретного брифинга Зеленского о войне

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.