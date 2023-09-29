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Госдеп спросили о "радикальных группах" в Украине и оружии. Ответ: Все идет по назначению

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 06:22
Госдеп спросили о
Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В государственном департаменте США заявили, что не видели, чтобы оружие для Украины попали в третьи руки. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Журналист задал вопрос, не обеспокоены ли в США тем, что оружие для Украины якобы может попасть в руки каких-то "радикальных группировок".
По словам Миллера, он не собирается комментировать непонятные сообщения о "радикалах", однако у Вашингтона есть механизмы подотчетности за американскую помощь. 

"У нас есть строгие механизмы надзора. Это также относится к гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем. И на данный момент мы не наблюдаем никакого перенаправления этого оружия", — заявил дипломат.

  • Последний раз Конгресс США одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
  • Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.
  • Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.

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Дмитрий Гриниченко
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