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Маск вирішив "пожартувати" над Зеленським та допомогою України. Голова Ради: Чувак по вуха у лайні

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 11:27
Маск вирішив
Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск вирішив "пожартувати" над президентом Володимиром Зеленським та військовою допомогою Україні. Йому відповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У своїй соціальній мережі X (Twitter) бізнесмен опублікував мем із обличчям Зеленського та підписом "коли ти вже п'ять хвилин не просив мільярда доларів допомоги".

Пост Маска викликала низку гнівних коментарів з боку українських та західних користувачів, які різко розкритикували мільярдера.

У коментарі до Маска прийшов спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, який написав таке:

"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через п'ять хвилин він був по вуха у лайні".

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

  • Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.
  • Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.
  • Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.

Читайте також: Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополі

Дмитро Гриниченко
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