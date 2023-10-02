Маск вирішив "пожартувати" над Зеленським та допомогою України. Голова Ради: Чувак по вуха у лайні
Американський мільярдер Ілон Маск вирішив "пожартувати" над президентом Володимиром Зеленським та військовою допомогою Україні. Йому відповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У своїй соціальній мережі X (Twitter) бізнесмен опублікував мем із обличчям Зеленського та підписом "коли ти вже п'ять хвилин не просив мільярда доларів допомоги".
Пост Маска викликала низку гнівних коментарів з боку українських та західних користувачів, які різко розкритикували мільярдера.
У коментарі до Маска прийшов спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, який написав таке:
"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через п'ять хвилин він був по вуха у лайні".
30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.
- Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.
- Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.
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