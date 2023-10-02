Маск вирішив "пожартувати" над Зеленським та допомогою України. Голова Ради: Чувак по вуха у лайні

Американський мільярдер Ілон Маск вирішив "пожартувати" над президентом Володимиром Зеленським та військовою допомогою Україні. Йому відповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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У своїй соціальній мережі X (Twitter) бізнесмен опублікував мем із обличчям Зеленського та підписом "коли ти вже п'ять хвилин не просив мільярда доларів допомоги".

Пост Маска викликала низку гнівних коментарів з боку українських та західних користувачів, які різко розкритикували мільярдера.

У коментарі до Маска прийшов спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, який написав таке:

"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через п'ять хвилин він був по вуха у лайні".

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.

Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.

Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.

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