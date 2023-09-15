Саботаж удару України по російських кораблях у Криму. Сенат США розслідує дії Ілона Маска

Комітет американського Сенату зі збройних сил розслідує дії бізнесмена Ілона Маска, голови SpaceX, який у 2022 році обмежив роботу супутникового інтернету Starlink біля окупованого росіянами Криму, щоб зірвати атаку України на російські військові кораблі в Севастопольській бухті. Про це пише Bloomberg.

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Голова комітету Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink "виявили серйозні проблеми з відповідальністю [у сфері] нацбезпеки", і комітет "активно вивчає це питання з усіх боків".

За словами анонімного співробітника Конгресу, комісія поки не розпочинає офіційного розслідування, швидше, просто збирає інформацію.

SpaceX Маска, крім управління мережею Starlink, яка все більше розширюється, є великим підрядником уряду США: запускає супутники розвідки для Пентагону.

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За словами Ріда, на комітеті вивчать супутниковий ринок, держконтракти та "величезну роль, яку Маск та його компанія тут відіграють".

Він і низка інших сенаторів ставлять питання, чому в уряді досі не було вивчення цієї теми: "Ані Ілон Маск, ані якийсь інший приватний громадянин не може мати останнього слова, коли йдеться про нацбезпеку США".

Раніше сенатори-демократи в комітеті, зокрема Джин Шахін з Нью-Гемпшира та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міноборони США відповіді на питання, чому саме Маск, а не уряд США, вирішує, коли Україна може використати супутникову мережу. За словами Шахін, на секретних брифінгах вона ставила питання чиновникам адміністрації Байдена про контроль над використанням Starlink в Україні, але не отримала відповідей.

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Газета уточнює, що Шахін та Уоррен планують написати міністру оборони США Ллойду Остіну прохання надати детальну інформацію про Starlink та роботу Маска в Україні.

Цього тижня Маск заявив, що він увімкнув би Starlink на Крим для України, якби президент Джо Байден "наказав" йому зробити це, але, зазначив бізнесмен, такої директиви не було. За його словами, Starlink був відключений у Криму із самого початку через санкції США проти Росії.

A British Journalist asked Elon Musk:



"Has your ignorance and ego cost Ukrainian lives? Putin calls you outstanding, how would you call Putin?"



Musk refused to comment. pic.twitter.com/CMYdQr1chj — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) September 14, 2023

Bloomberg уточнює, що на момент запиту Києва про включення "старлінка" на Крим Маск не отримував ніяких грошей від уряду США за роботу мережі в Україні, хоча зараз вона підтримується в країні коштом Пентагону.

В уривку з біографії Маска говориться, що у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився її там включати на запит України.

WP розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення окупантами неушкоджених екземплярів аквадронів.

Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.

Вночі 13 вересня 2023 року в Starlink стався збій по всьому світу, і це збіглося з ракетними ударами Севастополя.

Ультраправі у Європарламенті висунули Маска на премію Сахарова "за свободу думки".

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