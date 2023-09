Саботаж удару України по російських кораблях у Криму. Сенат США розслідує дії Ілона Маска

Комітет американського Сенату зі збройних сил розслідує дії бізнесмена Ілона Маска, голови SpaceX, який у 2022 році обмежив роботу супутникового інтернету Starlink біля окупованого росіянами Криму, щоб зірвати атаку України на російські військові кораблі в Севастопольській бухті. Про це пише Bloomberg.

Голова комітету Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink "виявили серйозні проблеми з відповідальністю [у сфері] нацбезпеки", і комітет "активно вивчає це питання з усіх боків".

За словами анонімного співробітника Конгресу, комісія поки не розпочинає офіційного розслідування, швидше, просто збирає інформацію.

SpaceX Маска, крім управління мережею Starlink, яка все більше розширюється, є великим підрядником уряду США: запускає супутники розвідки для Пентагону.

За словами Ріда, на комітеті вивчать супутниковий ринок, держконтракти та "величезну роль, яку Маск та його компанія тут відіграють".

Він і низка інших сенаторів ставлять питання, чому в уряді досі не було вивчення цієї теми: "Ані Ілон Маск, ані якийсь інший приватний громадянин не може мати останнього слова, коли йдеться про нацбезпеку США".

Раніше сенатори-демократи в комітеті, зокрема Джин Шахін з Нью-Гемпшира та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міноборони США відповіді на питання, чому саме Маск, а не уряд США, вирішує, коли Україна може використати супутникову мережу. За словами Шахін, на секретних брифінгах вона ставила питання чиновникам адміністрації Байдена про контроль над використанням Starlink в Україні, але не отримала відповідей.

Газета уточнює, що Шахін та Уоррен планують написати міністру оборони США Ллойду Остіну прохання надати детальну інформацію про Starlink та роботу Маска в Україні.

Цього тижня Маск заявив, що він увімкнув би Starlink на Крим для України, якби президент Джо Байден "наказав" йому зробити це, але, зазначив бізнесмен, такої директиви не було. За його словами, Starlink був відключений у Криму із самого початку через санкції США проти Росії.

