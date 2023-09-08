"Хотіли потопити більшу частину російського флоту". Ілон Маск підтвердив зрив атаки ЗСУ у Криму

Очільник SpaceX Ілон Маск відреагував на скандал із його відмовою підтримати у 2022 році українську військову операцію проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму: уточнив, що не відключав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився її там включити на запит України.

Приблизно в той же час окупанти захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.

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У мікроблозі бізнесмена Маріо Новфала в X (колишній Twitter) Маск заявив, що "був екстрений запит від державних органів [України] на активацію Starlink по всьому шляху до Севастополя".

За його словами, він відповів у Київ відмовою через побоювання "ескалації конфлікту".

Раніше Маск неодноразово писав, що боїться погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, якщо ЗСУ підуть звільняти захоплений росіянами півострів.

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"Очевидна мета [України] була в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть там на якорі. Якби я погодився на їх запит, то SpaceX стала б явною співучасницею великого військового акту та ескалації конфлікту", – написав він.

У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України включити Starlink біля Криму, і що його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би відключати за власним бажанням. Після скандалу міністр цифрової трансформації Федоров заявляв, що несправедливо дорікати Маску , оскільки він допоміг прискорити доставку близько 10 000 терміналів Starlink, коли в листопаді 2022 року Україна через бомбардування РФ зіткнулася з великими перебоями електроенергії. Нині в Україні близько 50 000 терміналів використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Далі він додав, що нібито не відключав сервіс над акваторією, тому що "у вказаних регіонах Starlink не активовано".

"SpaceX нічого не деактивувала", – заявив Маск.

Потім глава SpaceX, який у ситуації з геноцидною війною РФ проти України час від часу прямо чи опосередковано підтримує російську пропаганду, у тому числі через поширення фейків Москви на свою багатомільйонну аудиторію, знову заявив, що "сторони мають погодитись на перемир'я".

Так треба зробити, пише він, бо "з кожним днем дедалі більше української та російської молоді вмирає, щоб набути чи втратити невеликі шматочки землі, і при цьому кордони практично не змінюються". Це, на його думку, "не варте життів".

Навесні Маск відмовився видаляти твіт Медведєва про "зникнення" України.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У квітні Маск потрапив у топ-100 впливових людей Times як "протилежність прогресу".

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