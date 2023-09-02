Twitter Маска та Meta Цукерберга відіграли роль у пропаганді Росії. Дослідження Єврокомісії

Платформи X (Twitter) Ілона Маска, а також Facebook і Instagram Марка Цукерберга відіграли роль у поширенні російської пропаганди під час повномасштабної війни РФ проти України. Про це йдеться у дослідженні Європейської комісії.

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У дослідженні сказано, що в 2022 році аудиторія та охоплення прокремлівських акаунтів суттєво збільшилися у всій Європі — вплив аккаунтів росіян ще більше зріс у першій половині 2023 року, зокрема завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter, який купив Маск.

Критику викликала не лише соціальна мережа X, а й платформа Meta (Instagram та Facebook) Цукерберга, оскільки там прокремлівські облікові записи продовжують охоплювати найбільшу аудиторію.

"Ми виявили, що жодна платформа послідовно не застосовувала свої умови обслуговування під час повторних тестів систем повідомлень користувачів кількома мовами Центральної та Східної Європи", — сказано у звіті.

Аналітики стверджують, що пропагандисти спочатку розміщували численні повідомлення на облікових записах з маленькими охопленнями, а потім просували ці публікації посиланнями на популярніші канали.

"Жодна платформа не вводила політику щодо всіх або навіть більшості облікових записів, керованих Кремлем. Крім того, платформи принципово ігнорували міжплатформові скоординовані кампанії", — заявляють дослідники.

Зростання інтернет-впливу російської пропаганди в 2023 році обумовлене тим, що Маск вирішив скасувати заходи для пом'якшення наслідків для акаунтів, які підтримує Кремль, стверджуючи, що "всі новини є певною мірою пропагандою", сказано в документі.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

29 липня The New York Times написало, що Міноборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії Маск не зможе вимикати за власним бажанням.

NYT заявило, що Маск відхилив прохання українських військових ввімкнути Starlink біля Криму, що вплинуло на стратегію ведення війни.

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