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Маск відмовився дати Starlink біля Криму, але Україна все одно йому вдячна – NYT

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 22:54
Маск відмовився дати Starlink біля Криму, але Україна все одно йому вдячна – NYT - Фото
Ілон Маск (Фото: EPA)

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відхилив прохання українських військових включити Starlink біля Криму, що вплинуло на стратегію ведення війни. Про це йдеться у статті The New York Times.

За словами людей, знайомих з ситуацією, Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни.

Минулого року він відхилив прохання України надати доступ до Starlink поблизу Криму, щоб вона могла відправити начинений вибухівкою морський безпілотник на російські кораблі, пришвартовані в Чорному морі, сказали дві людини, знайомі з переговорами.

Як зазначається, пізніше Маск сказав, що Starlink не можна використовувати для ударів безпілотниками на великих відстанях.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що несправедливо дорікати Маску.

За його словами, коли в листопаді Україна зазнавала сильних бомбардувань й зіткнулася з великими перебоями у подачі електроенергії, Маск допоміг прискорити доставку близько 10 000 терміналів Starlink.

"SpaceX та Ілон Маск своїми справами показали, на чиєму вони боці", – заявив Федоров.

Як зазначається, зараз в Україні понад 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

  • У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.
  • У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні.
Наталія Медведєва
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Ілон МасккримвійнаStarlink
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