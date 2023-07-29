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Маск отказался дать Starlink возле Крыма, но Украина все равно ему благодарна – NYT

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 22:54
Маск отказался дать Starlink возле Крыма, но Украина все равно ему благодарна – NYT - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Основатель компании SpaceX Илон Маск отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, это повлияло на стратегию ведения войны. Об этом говорится в статье The New York Times.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны.

В прошлом году он отклонил просьбу Украины предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма, чтобы она могла отправить начиненный взрывчаткой морской беспилотник на российские корабли, пришвартованные в Черном море, сказали два человека, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечается, позже Маск сказал, что Starlink нельзя использовать для ударов беспилотниками на больших расстояниях.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, то несправедливо упрекать Маска.

По его словам, когда в ноябре Украина подвергалась сильным бомбардировкам и столкнулась с крупными перебоями в подаче электроэнергии, Маск помог ускорить доставку около 10 000 терминалов Starlink.

"SpaceX и Илон Маск своими делами показали, на чьей они стороне", – заявил Федоров.

Как отмечается, сейчас в Украине более 42 000 терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

  • В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.
  • В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине.
Наталья Медведева
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Илон МаскStarlinkвойнаКрым
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