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Маск особисто говорив з Путіним перед публікацією свого "мирного плану" – New Yorker

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 22:30
Маск особисто говорив з Путіним перед публікацією свого
Ілон Маск (Фото: EPA)

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск особисто спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним перед публікацією свого проросійського "мирного плану" для закінчення війни Росії проти України. Про це стверджує американське видання New Yorker з посиланням на Колліна Каля, тодішнього заступника міністра оборони США з питань політики.

"Мій висновок полягав у тому, що він [Маск] почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається в Росії як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії", — сказав Каль.

Видання пише, що на розчарування чиновників Пентагону Маск заявив, що спілкувався з Путіним особисто.

Інше джерело повідомило, що Маск нібито зробив те саме твердження за кілька тижнів до того, як опублікував у Twitter свій проросійський мирний план, і сказав, що його консультації з Кремлем були "регулярними".

У жовтні 2022 року Маск запропонував у Twitter своє "бачення" закінчення російсько-української війни, згідно з яким Україні потрібно відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати до НАТО.

Того ж місяця The Guardian заявило, що Маск говорив безпосередньо з російським диктатором перед публікацією цього плану, сам бізнесмен це заперечив.

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Телефоном Маск сказав Калю, що дивився на свій ноутбук і бачив, як "розгортається вся війна" за допомогою мапи активності Starlink.

"Це було приблизно за три хвилини до того, як він [Маск] сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми сказали: "О, боже, це недобре", – заявив експосадовець Пентагону.

За словами Каля, Маск сказав, що ця яскрава ілюстрація того, як технологія розроблена ним для мирних цілей, використовувалася для ведення війни, змусила його задуматися.

Після цієї п'ятнадцятихвилинної розмови бізнесмен погодився дати Пентагону більше часу, а також відмовився від своїх погроз припинити обслуговування "після публічного удару та з очевидним роздратуванням", зазначає видання.

"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав він.

  • У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.
  • 29 липня The New York Times написало, що Міноборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії Маск не зможе відключати за власним бажанням.
  • NYT заявило, що Маск відхилив прохання українських військових включити Starlink біля Криму, що вплинуло на стратегію ведення війни.

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Артем Джеріпа
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