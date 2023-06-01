Пентагон закуповує послуги Starlink для України

Пентагон повідомив, що уклав із компанією Ілона Маска Starlink контракт, згідно з яким сервіс зв'язку буде, як і раніше, доступний в Україні. Заяву Міноборони США цитує Reuters.

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Пентагон повідомив, що продовжує працювати "з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вона потребує".

"Супутниковий зв'язок становить життєво важливий елемент у загальній системі зв'язку України, тому міністерство укладає контракт із Starlink на послуги такого типу", – йдеться у заяві.

14 жовтня 2022 року компанія SpaceX заявила, що більше не може оплачувати послуги зв'язку Starlink для України і просить Пентагон взяти ці витрати на себе. Як стверджував тоді SpaceX, таке фінансування має коштувати близько $400 млн протягом 12 місяців. Однак наступного дня після цього Маск змінив рішення і сказав, що сам продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.

Станом на листопад 2022 року Україна отримала від донорів та партнерів понад 20 000 терміналів Starlink.

8 лютого компанія заявила, що обмежила використання Starlink українськими військовими для керування дронами.

18 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США вела переговори з Маском щодо використання сервісу Starlink в Україні.

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