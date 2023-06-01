RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон закуповує послуги Starlink для України

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 19:21
Пентагон закуповує послуги Starlink для України - Фото
Starlink (Фото - сайт виробника)

Пентагон повідомив, що уклав із компанією Ілона Маска Starlink контракт, згідно з яким сервіс зв'язку буде, як і раніше, доступний в Україні. Заяву Міноборони США цитує Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Пентагон повідомив, що продовжує працювати "з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вона потребує".

"Супутниковий зв'язок становить життєво важливий елемент у загальній системі зв'язку України, тому міністерство укладає контракт із Starlink на послуги такого типу", – йдеться у заяві.

14 жовтня 2022 року компанія SpaceX заявила, що більше не може оплачувати послуги зв'язку Starlink для України і просить Пентагон взяти ці витрати на себе. Як стверджував тоді SpaceX, таке фінансування має коштувати близько $400 млн протягом 12 місяців. Однак наступного дня після цього Маск змінив рішення і сказав, що сам продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.

Станом на листопад 2022 року Україна отримала від донорів та партнерів понад 20 000 терміналів Starlink.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ілон Маскпентагонсупутниковий інтернетStarlink
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 