Пентагон закуповує послуги Starlink для України
Пентагон повідомив, що уклав із компанією Ілона Маска Starlink контракт, згідно з яким сервіс зв'язку буде, як і раніше, доступний в Україні. Заяву Міноборони США цитує Reuters.
Пентагон повідомив, що продовжує працювати "з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вона потребує".
"Супутниковий зв'язок становить життєво важливий елемент у загальній системі зв'язку України, тому міністерство укладає контракт із Starlink на послуги такого типу", – йдеться у заяві.
14 жовтня 2022 року компанія SpaceX заявила, що більше не може оплачувати послуги зв'язку Starlink для України і просить Пентагон взяти ці витрати на себе. Як стверджував тоді SpaceX, таке фінансування має коштувати близько $400 млн протягом 12 місяців. Однак наступного дня після цього Маск змінив рішення і сказав, що сам продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.
Станом на листопад 2022 року Україна отримала від донорів та партнерів понад 20 000 терміналів Starlink.
- 8 лютого компанія заявила, що обмежила використання Starlink українськими військовими для керування дронами.
- 18 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США вела переговори з Маском щодо використання сервісу Starlink в Україні.
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