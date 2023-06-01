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Пентагон закупает услуги Starlink для Украины

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01.06.2023, 19:21
Пентагон закупает услуги Starlink для Украины - Фото
Starlink (Фото - сайт производителя)

Пентагон сообщил, что заключил с компанией Илона Маска Starlink контракт, согласно которому сервис связи будет по-прежнему доступен в Украине. Заявление Минобороны США цитирует Reuters.

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Пентагон сообщил, что продолжает работать "с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых она нуждается".

"Спутниковая связь составляет жизненно важный элемент в общей системе связи Украины, поэтому министерство заключает контракт со Starlink на услуги такого типа", — говорится в заявлении.

14 октября 2022 года компания SpaceX заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять эти расходы на себя. Как утверждал тогда SpaceX, такое финансирование должно стоить около $400 млн в течение 12 месяцев. Однако на следующий день после этого Маск изменил решение и сказал, что сам продолжит оплачивать услуги связи для Украины.

По состоянию на ноябрь 2022 года Украина получила от доноров и партнеров более 20 000 терминалов Starlink. 

Сергей Бережной
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пентагонИлон Маскспутниковая связьStarlink
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