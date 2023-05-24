Десантіс оголосить про участь у виборах президента США у прямому ефірі з Ілоном Маском – NBC

Губернатор Флориди Рон Десантіс має офіційно оголосити про участь у виборах президента США сьогодні, 24 травня, у прямому ефірі з власником соцмережі Twitter, мільярдером Ілоном Маском. Про це повідомляє NBC News з посиланням на три джерела.

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Відомо, що прямий ефір відбудеться на платформі Twitter Spaces, а зустріч модеруватиме технічний підприємець Девід Сакс, який є довіреною особою Маска та прихильником Десантіса.

За словами співрозмовника видання, команда флоридського губернатора нібито вела переговори з Маском "щонайменше останні декілька тижнів".

Планується, що у прямому ефірі вона також запустить ролик про його висування на пост президента США.

Повідомляється, що після 29 травня Десантіс планує відвідати перші декілька штатів з передвиборчою кампанією.

Минулого тижня журналісти The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із рішенням політика, писали, що Десантіс подасть документи до Федеральної виборчої комісії 25 травня, тим самим офіційно стане прямим конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа.

ДОВІДКА. За словами джерела NBC, під час переговорів з компанією Десантіса Маск нібито висловлював сумніви, що Трамп зможе повернути собі президентську посаду. Сам Маск офіційно не оголошував про підтримку будь-якого кандидата, проте торік говорив, що підтримає Десантіса, якщо той балотуватиметься у президенти.

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