Десантис объявит об участии в выборах президента США в прямом эфире с Илоном Маском – NBC
Губернатор Флориды Рон Десантис должен официально объявить об участии в выборах президента США сегодня, 24 мая, в прямом эфире с владельцем соцсети Twitter, миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника.
Известно, что прямой эфир состоится на платформе Twitter Spaces, а встречу будет модерировать технический предприниматель Дэвид Сакс, который является доверенным лицом Маска и сторонником Десантиса.
По словам собеседника издания, команда флоридского губернатора якобы вела переговоры с Маском "по меньшей мере, последние несколько недель".
Планируется, что в прямом эфире она также запустит ролик о его выдвижении на пост президента США.
Сообщается, что после 29 мая Десантис планирует посетить первые несколько штатов с предвыборной кампанией.
На прошлой неделе журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с решением политика, писали, что Десантис подаст документы в Федеральную избирательную комиссию 25 мая, тем самым официально станет прямым конкурентом 45 президента США Дональда Трампа.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп категорически против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине это только интерес Европы.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
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