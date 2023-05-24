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Десантис объявит об участии в выборах президента США в прямом эфире с Илоном Маском – NBC

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24.05.2023, 11:27
Десантис объявит об участии в выборах президента США в прямом эфире с Илоном Маском – NBC - Фото
Рон Десантис (Фото: ЕРА)

Губернатор Флориды Рон Десантис должен официально объявить об участии в выборах президента США сегодня, 24 мая, в прямом эфире с владельцем соцсети Twitter, миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника.

Известно, что прямой эфир состоится на платформе Twitter Spaces, а встречу будет модерировать технический предприниматель Дэвид Сакс, который является доверенным лицом Маска и сторонником Десантиса.

По словам собеседника издания, команда флоридского губернатора якобы вела переговоры с Маском "по меньшей мере, последние несколько недель".

Планируется, что в прямом эфире она также запустит ролик о его выдвижении на пост президента США.

Сообщается, что после 29 мая Десантис планирует посетить первые несколько штатов с предвыборной кампанией.

На прошлой неделе журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с решением политика, писали, что Десантис подаст документы в Федеральную избирательную комиссию 25 мая, тем самым официально станет прямым конкурентом 45 президента США Дональда Трампа.

СПРАВКА. По словам источника NBC, во время переговоров с компанией Десантиса, Маск якобы выражал сомнения, что Трамп сможет вернуть себе президентский пост. Сам Маск официально не объявлял о поддержке какого-либо кандидата, однако в прошлом году говорил, что поддержит Десантиса, если тот будет баллотироваться в президенты.

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Милана Головань
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