Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией
Губернатор Флориды и один из вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис хочет прекращения огня между РФ и Украиной. Об этом он сообщил в интервью японскому изданию Nikkei Asia.
По его словам, война РФ против Украины якобы вызвала финансовые трудности в США, так как военная помощь достигает десятков миллиардов долларов.
"У нас есть внешнеполитическая элита, которая действует, не имея в виду конкретной цели. Растущий финансовый долг подпитывает инфляцию и приводит к повышению процентных ставок, ограничивая способность правительства предпринимать новые политические инициативы", — сказал Десантис.
Он отметил, что война может стать затяжной.
"Вы не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда у вас просто массовые потери, массовые расходы и в конечном итоге патовая ситуация", — заявил политик, имея в виду наиболее продолжительное и кровавое сражение Первой мировой войны.
Флоридский губернатор подчеркнул, что "все заинтересованы в том, чтобы попытаться добраться до места, где мы можем добиться прекращения огня".
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Спикер Палаты представителей США выступает против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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