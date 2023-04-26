Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией

Губернатор Флориды и один из вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис хочет прекращения огня между РФ и Украиной. Об этом он сообщил в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

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По его словам, война РФ против Украины якобы вызвала финансовые трудности в США, так как военная помощь достигает десятков миллиардов долларов.

"У нас есть внешнеполитическая элита, которая действует, не имея в виду конкретной цели. Растущий финансовый долг подпитывает инфляцию и приводит к повышению процентных ставок, ограничивая способность правительства предпринимать новые политические инициативы", — сказал Десантис.

Он отметил, что война может стать затяжной.

"Вы не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда у вас просто массовые потери, массовые расходы и в конечном итоге патовая ситуация", — заявил политик, имея в виду наиболее продолжительное и кровавое сражение Первой мировой войны.

Флоридский губернатор подчеркнул, что "все заинтересованы в том, чтобы попытаться добраться до места, где мы можем добиться прекращения огня".

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Дмитро Гриниченко

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