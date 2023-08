Маск лично говорил с Путиным перед публикацией своего "мирного плана" – New Yorker

Основатель компании SpaceX Илон Маск лично общался с российским диктатором Владимиром Путиным перед публикацией своего пророссийского "мирного плана" для окончания войны России против Украины. Об этом утверждает американское издание New Yorker со ссылкой на тогдашнего заместителя министра обороны США по вопросам политики Коллина Каля.

"Мой вывод заключался в том, что он [Маск] начал нервничать из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривается в России как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России", — сказал Каль.

Издание пишет, что к разочарованию чиновников Пентагона Маск заявил, что общался с Путиным лично.

Другой источник сообщил, что Маск якобы сделал то же утверждение за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter свой пророссийский "мирный план", и сказал, что его консультации с Кремлем были "регулярными".

В октябре 2023 года Маск предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.

В тот же месяц The Guardian заявило, что Маск говорил непосредственно с российским диктатором перед публикацией этого плана, сам бизнесмен это отрицал.

Читайте также: Пентагон закупает услуги Starlink для Украины

По телефону Маск сказал Калю, что смотрел на свой ноутбук и видел, как "разворачивается вся война" с помощью мапиактивности Starlink.

"Это было примерно за три минуты до того, как он [Маск] сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным". И мы сказали: "О, боже, это нехорошо", – заявил экс-чиновник Пентагона.

По словам Каля, Маск сказал, что эта яркая иллюстрация того, как технология, разработанная им для мирных целей, использовалась для ведения войны, заставила его задуматься.

После этого пятнадцатиминутного разговора бизнесмен согласился дать Пентагону больше времени, а также отказался от своих угроз прекратить обслуживание "после публичного удара и с очевидным раздражением", отмечает издание.

"К черту с этим… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", – написал он.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free