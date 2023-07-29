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Пентагон купит Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 23:20
Пентагон купит Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT - Фото
Ллойд Остин (Фото - скриншот из видео)

Министерство обороны США одобрило сделку с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по своему желанию. Об этом говорится в статье The New York Times.

Как отмечается, в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил сделку Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

По словам двух источников, согласно договору, Пентагон получает контроль над настройками того, где работает интернет-сигнал Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли реализовать ключевые возможности и определенные миссии.

По-видимому, это было сделано для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь, что связь будет прервана.

Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как правительство не смогло сносить ежемесячную плату в размере $2500 за каждый.

Сообщается, что доступ к Starlink также колебался в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территорию, а Украина боролась за ее возвращение.

По мере того, как линия фронта менялась, Маск использовал геозоны, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. SpaceX использует данные о местоположении, собранные его службой, для обеспечения соблюдения ограничений геозоны.

"Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить такие города, как Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ в Интернет. Федоров и военные отправили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой восстановить сервис в районах, где наступала армия", – говорится в статье NYT.

  • В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.
  • В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине.

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Наталья Медведева
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Ллойд ОстинStarlinkИлон Масквойнапентагон
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