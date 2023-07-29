Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати – NYT

Міністерство оборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про покупку для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням. Про це йдеться у статті The New York Times.

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Як зазначається, у червні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.

Очевидно, це було зроблено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний.

Повідомляється, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.

У міру того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовий. SpaceX використовує дані про місцезнаходження, зібрані його службою, для забезпечення дотримання обмежень геозони.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні.

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