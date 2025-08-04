Росія запустила "Кинджали" в бік Старокостянтинова

Росія запустила "Кинджали" в бік Старокостянтиноваоновлено
Зранку 4 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Згодом в небі зафіксували ракети "Кинджал", повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Близько 08:56 Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" на Чернігівщині в напрямку Київщини, а також про "Кинджал" в напрямку Житомира і Хмельниччини.
Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття.
Близько 09:00 на Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Через кілька хвилин вибухи пролунали повторно.
Близько 09:01 ПС повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курщини й швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини.
У Старокостянтинові розташований військовий аеродром. На ньому базується сьома бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.
ОНОВЛЕНО 09:39. Повітряні сили повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.
- У ніч проти 3 серпня окупанти били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.
- У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого почалися масштабні пожежі.
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