Росія запустила "Кинджали" в бік Старокостянтинова

Через кілька хвилин після повідомлення про запуск "Кинджалів" на Хмельниччині було чути звуки вибухів

МіГ-31К (Фото: EPA)

Зранку 4 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Згодом в небі зафіксували ракети "Кинджал", повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Близько 08:56 Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" на Чернігівщині в напрямку Київщини, а також про "Кинджал" в напрямку Житомира і Хмельниччини.

Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття.

Близько 09:00 на Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Через кілька хвилин вибухи пролунали повторно.

Близько 09:01 ПС повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курщини й швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини.

У Старокостянтинові розташований військовий аеродром. На ньому базується сьома бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

ОНОВЛЕНО 09:39. Повітряні сили повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.